Lunas

CONCERT: ENSEMBLE SOLI NITOREM

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’église Saint‑Pancrace va vibrer au son des voix féminines de l’ensemble héraultais Soli Nitorem, composé de six chanteuses.

Au programme des chants polyphoniques du XIIᵉ au XVᵉ siècle, interprétés dans une mise en espace vivante mêlant déambulations, afin de révéler toute la richesse acoustique de ce lieu remarquable.

Proposé par la commune de Lunas

Participation libre

L’église Saint-Pancrace va vibrer au son des voix féminines de l’ensemble héraultais Soli Nitorem, composé de six chanteuses.

Au programme chants polyphoniques du XIIe au XVe siècle, interprétés dans une mise en espace vivante, entre déambulations, placements successifs et moments en ensemble, afin de faire résonner toute la richesse acoustique de ce lieu remarquable.

Proposé par la commune de Lunas

Participation libre .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 77 46 59 68

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English :

The Church of St. Pancras will vibrate to the sound of the female voices of the Hérault-based ensemble Soli Nitorem, made up of six female singers.

The program features polyphonic chants from the 12th to the 15th centuries, performed in a lively staging that combines strolls to reveal the acoustic richness of this remarkable site.

Presented by the commune of Lunas

Free admission

L’événement CONCERT: ENSEMBLE SOLI NITOREM Lunas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB