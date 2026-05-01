26E BOURSE AUX LIVRES Lunas
26E BOURSE AUX LIVRES Lunas vendredi 8 mai 2026.
Lunas
26E BOURSE AUX LIVRES
Rue du Pont Dourdou Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout au long de la journée, retrouvez livres anciens, livres d’occasion, livres pour enfants…
Proposé par l’Office de Tourisme Grand Orb
Inscription obligatoire pour les exposants
Tout au long de la journée, retrouvez livres anciens, livres d’occasion, livres pour enfants…
Proposé par l’Office de Tourisme Grand Orb bureau de Lunas 04 67 23 76 67
Inscription obligatoire pour les exposants .
Rue du Pont Dourdou Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67 lunas@tourisme-grandorb.fr
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English : 26E BOURSE AUX LIVRES
Throughout the day, find antique books, second-hand books, children’s books?
Proposed by the Office de Tourisme Grand Orb
Registration required for exhibitors
L’événement 26E BOURSE AUX LIVRES Lunas a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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