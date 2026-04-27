Lunas

VIDE GRENIER DE PENTECÔTE

Ecole Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le 30ème vide-grenier de Pencôte de Lunas aura lieu dimanche 24 mai de 8h à 17h.

Organisé par l’association APELJ Association des Parents d’élèves de Lunas et Joncels.

Rafraîchissements, restauration sur place ou à emporter.

Le 30ème vide-grenier de Pencôte de Lunas aura lieu dimanche 24 mai de 8h à 17h.

Organisé par l’association APELJ Association des Parents d’élèves de Lunas et Joncels.

Rafraîchissements, restauration sur place ou à emporter. .

Ecole Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 71 68

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English :

The 30th Pencôte garage sale in Lunas will take place on Sunday May 24 from 8am to 5pm.

Organized by APELJ Association des Parents d’élèves de Lunas et Joncels.

Refreshments, on-site catering or take-away.

L’événement VIDE GRENIER DE PENTECÔTE Lunas a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB