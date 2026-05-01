RAID 100% ENFANTS Lunas
RAID 100% ENFANTS Lunas dimanche 31 mai 2026.
Lunas
RAID 100% ENFANTS
Hameau de Dio Lunas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vertical Raid’Orb organise l’édition 2026 du Raid 100 % enfants le dimanche 31 mai au hameau de Dio à Lunas-les-châteaux.
4 Parcours de raid de 2 à 15ans.
A partir de 2 ans en draisienne, en vtt pour les plus grands (jusqu’à 15ans) avec des parcours adaptés pour toutes les catégories !!
Vertical Raid’Orb organise l’édition 2026 du Raid 100 % enfants le dimanche 31 mai au hameau de Dio à Lunas-les-châteaux.
4 Parcours de raid de 2 à 15ans.
A partir de 2 ans en draisienne, en vtt pour les plus grands (jusqu’à 15ans) avec des parcours adaptés pour toutes les catégories !! .
Hameau de Dio Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 32 23 43 77
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English :
Vertical Raid’Orb organizes the 2026 edition of the Raid 100% enfants on Sunday May 31 at the hameau de Dio in Lunas-les-châteaux.
4 raid courses for ages 2 to 15.
From 2 years old on a draisienne, or on a mountain bike for older children (up to 15 years old), with adapted courses for all categories!
L’événement RAID 100% ENFANTS Lunas a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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