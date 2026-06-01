Sainte-Maure-de-Touraine

Fête de la musique et marché nocturne

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Evénement organisé par l’association Gaulois Joyeux Solidaires.

Ambiance assurée avec de nombreux concerts, mais également un marché, des manèges et, pour clôturer cette soirée festive, un spectacle pyrotechnique à 23h.

Restauration et buvette sur place.

Soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la fête !

Au programme Les Zootopie, K-Pop Hunters, La chorale Les Canaillous Chantants, La Magie de l’Énergie une chorale qui émerveillera vos oreilles, une immersion exclusive avec Mashup Lights, la présence de l’artiste Cupidogo, etc.

Bal populaire animé par le DJ des 5 Mondes.

Venez rencontrer Johnny Steph, le sosie officiel de Johnny Depp, qui vous fera vivre un incroyable spectacle inspiré de l’univers de Pirates des Caraïbes ! A 23h, laissez-vous émerveiller par notre grand spectacle pyrotechnique !

Restauration et buvette sur place.

Retrouvez également une fête foraine pour petits et grands ainsi qu’un marché nocturne rempli de découvertes et de bonne humeur ! .

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Event organized by the Gaulois Joyeux Solidaires association.

There’ll be plenty of live music, as well as a market, merry-go-rounds and, to round off this festive evening, a fireworks display at 11pm.

Catering under marquee, snack bar and refreshments on site.

L’événement Fête de la musique et marché nocturne Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme