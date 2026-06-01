Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges
Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges samedi 20 juin 2026.
Bord-Saint-Georges
Fête de la musique et naissance de Clauty
Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Parc Animalier des Clautres vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la fête, de la musique et des animaux.
Avec la présence de Julien, participant de la saison 20 de L’Amour est dans le Pré sur M6
AU PROGRAMME
10h Ouverture du parc
11h Animation à la volière australienne
12h Animation dromadaires
14h30 Spectacle naissance de Clauty
15h30 Inauguration de la nouvelle volière avec Clauty
16h30 Concert avec Le Grand Zanimo
18h30 Fin du concert
19h Fermeture du parc
Toute la journée
Activité chiens de traîneau avec Husk’In Creuse
Balade en calèche avec Asinerie Dtpt
Maquillage & coloriage
Grande énigme dans le parc
Tombola
Foodtruck
Séance photo avec Clauty
Une journée unique à vivre en famille ou entre amis au Parc Animalier des Clautres ! .
Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 99 51 communication@lesclautres.fr
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English : Fête de la musique et naissance de Clauty
L’événement Fête de la musique et naissance de Clauty Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme