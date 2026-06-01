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Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges

Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges

Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc Animalier des Clautres

Adresse : Les Clautres

Ville : 23230 Bord-Saint-Georges

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 Tarif réduit

Bord-Saint-Georges

Fête de la musique et naissance de Clauty

Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le Parc Animalier des Clautres vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la fête, de la musique et des animaux.

Avec la présence de Julien, participant de la saison 20 de L’Amour est dans le Pré sur M6

AU PROGRAMME
10h Ouverture du parc
11h Animation à la volière australienne
12h Animation dromadaires
14h30 Spectacle naissance de Clauty
15h30 Inauguration de la nouvelle volière avec Clauty
16h30 Concert avec Le Grand Zanimo
18h30 Fin du concert
19h Fermeture du parc
Toute la journée
Activité chiens de traîneau avec Husk’In Creuse
Balade en calèche avec Asinerie Dtpt
Maquillage & coloriage
Grande énigme dans le parc
Tombola
Foodtruck
Séance photo avec Clauty

Une journée unique à vivre en famille ou entre amis au Parc Animalier des Clautres !   .

Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 99 51  communication@lesclautres.fr

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English : Fête de la musique et naissance de Clauty

L’événement Fête de la musique et naissance de Clauty Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme

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