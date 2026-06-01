Fête de la musique et naissance de Clauty Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges samedi 20 juin 2026.

Bord-Saint-Georges

Fête de la musique et naissance de Clauty

Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Parc Animalier des Clautres vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la fête, de la musique et des animaux.

Avec la présence de Julien, participant de la saison 20 de L’Amour est dans le Pré sur M6

AU PROGRAMME

10h Ouverture du parc

11h Animation à la volière australienne

12h Animation dromadaires

14h30 Spectacle naissance de Clauty

15h30 Inauguration de la nouvelle volière avec Clauty

16h30 Concert avec Le Grand Zanimo

18h30 Fin du concert

19h Fermeture du parc

Toute la journée

Activité chiens de traîneau avec Husk’In Creuse

Balade en calèche avec Asinerie Dtpt

Maquillage & coloriage

Grande énigme dans le parc

Tombola

Foodtruck

Séance photo avec Clauty

Une journée unique à vivre en famille ou entre amis au Parc Animalier des Clautres ! .

Parc Animalier des Clautres Les Clautres Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 99 51 communication@lesclautres.fr

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English : Fête de la musique et naissance de Clauty

L’événement Fête de la musique et naissance de Clauty Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme