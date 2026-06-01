Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon mercredi 17 juin 2026.

Matignon

Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique

Ecole de musique et halles Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Orchestres, ensembles, fanfares, chorales, groupes de musiques actuelles… Nos musiciennes et musiciens célèbrent la musique aux quatre coins du territoire et il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez les musiciennes et musiciens du site de Matignon à partir de 17h sous les halles du centre ville puis à 17h45 à l’école de musique.

Pot convivial proposé par l’association de parents et usagers De Si De La à 18h15. .

Ecole de musique et halles Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 73 34

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English :

L’événement Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme