Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon
Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon mercredi 17 juin 2026.
Matignon
Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique
Ecole de musique et halles Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Orchestres, ensembles, fanfares, chorales, groupes de musiques actuelles… Nos musiciennes et musiciens célèbrent la musique aux quatre coins du territoire et il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez les musiciennes et musiciens du site de Matignon à partir de 17h sous les halles du centre ville puis à 17h45 à l’école de musique.
Pot convivial proposé par l’association de parents et usagers De Si De La à 18h15. .
Ecole de musique et halles Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Matignon (Côtes-d'Armor)
- Fête de la musique Matignon 20 juin 2026
- Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon 12 juillet 2026
- Music’Halles Sous les Halles Matignon 22 juillet 2026
- Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Matignon 23 juillet 2026
- Music’Halles Sous les Halles Matignon 29 juillet 2026