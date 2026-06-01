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Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon

Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Ecole de musique et halles

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Matignon

Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique

Ecole de musique et halles Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Orchestres, ensembles, fanfares, chorales, groupes de musiques actuelles… Nos musiciennes et musiciens célèbrent la musique aux quatre coins du territoire et il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez les musiciennes et musiciens du site de Matignon à partir de 17h sous les halles du centre ville puis à 17h45 à l’école de musique.

Pot convivial proposé par l’association de parents et usagers De Si De La à 18h15.   .

Ecole de musique et halles Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 73 34 

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English :

L’événement Fête de la musique et portes ouvertes de l’école de musique Matignon a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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