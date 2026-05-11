Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon
Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon dimanche 12 juillet 2026.
Matignon
Concert Les choeurs d’Emeraude
Eglise 1 Rue Saint-Jean Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert d’été avec 70 choristes et instrumentistes, sous la direction de Véronique Meurice.
Au programme chants sacrés, œuvres classiques, variétés françaises et étrangères, gospel. .
Eglise 1 Rue Saint-Jean Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Les choeurs d’Emeraude Matignon a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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