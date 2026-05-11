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Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon

Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 1 Rue Saint-Jean

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Matignon

Concert Les choeurs d’Emeraude

Eglise 1 Rue Saint-Jean Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert d’été avec 70 choristes et instrumentistes, sous la direction de Véronique Meurice.

Au programme chants sacrés, œuvres classiques, variétés françaises et étrangères, gospel.   .

Eglise 1 Rue Saint-Jean Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert Les choeurs d’Emeraude Matignon a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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