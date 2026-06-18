L’heure du conte Place Gouyon Matignon

Matignon

L’heure du conte

Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez vous préparer pour les vacances avec Anne et ses histoires !

Anne viendra lire et conter des histoires pour bien commencer les vacances.

A partir de 4 ans

Inscription conseillée .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

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English :

L’événement L’heure du conte Matignon a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme