L’heure du conte Place Gouyon Matignon
L’heure du conte Place Gouyon Matignon mercredi 1 juillet 2026.
Matignon
L’heure du conte
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Venez vous préparer pour les vacances avec Anne et ses histoires !
Anne viendra lire et conter des histoires pour bien commencer les vacances.
A partir de 4 ans
Inscription conseillée .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
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English :
L’événement L’heure du conte Matignon a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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