Fête de la musique Ferrette

Ferrette

Fête de la musique

1 place de la Halle aux Blés Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

plus de 40 musiciens s’emparent de la ville! présence stands de restauration et de boissons. Une soirée libre, éclectique, festive… et inoubliable !

Le 21 juin 2026, plus de 40 musiciens s’emparent de la ville !

À partir de 18h, Ferrette vous invite à célébrer l’été en musique avec une édition haute en couleur de sa Fête de la Musique.

Plusieurs scènes, des artistes de tous horizons, des ambiances variées et de nombreuses surprises pour une soirée entièrement gratuite, festive et inoubliable !

Sur la Place des Comtes, c’est Redje qui ouvrira la scène avec un cocktail explosif de funk, soul et rock. Mené par une chanteuse charismatique à la voix pleine de puissance, le groupe embarque le public avec une énergie communicative et un style inclassable. Puis viendra Jewly, grande figure du rock alternatif au féminin, avec plus de 600 concerts à travers le monde et des partages de scène avec les Scorpions, Shaka Ponk, Macy Gray ou Florent Pagny. Avec sa voix chaude et percutante, sa présence scénique puissante et ses textes engagés, elle vous plongera dans un univers intense et bouleversant. À Ferrette, elle présentera en live son tout nouvel album un concert coup de poing, entre rage maîtrisée et émotions brutes.

À la grange près de l’ancienne mairie, vous découvrirez le duo Anèle & Sir Dik, complices dans la vie comme sur scène, qui livreront un répertoire chaleureux entre chanson française et internationale. Ils passeront le relais au trio MALO, véritable pépite de la scène alternative francophone des textes ciselés, une ambiance festive et poétique, et une authenticité musicale qui transporte.

À la Halle aux Blés, la soirée débutera avec les jeunes musiciens de l’école de musique Le Bœuf sur le Toit, suivis de Good Vibes Only, un groupe plein d’énergie qui revisite les classiques avec enthousiasme. Puis ce sera au tour d’un groupe de jazz manouche, dont les rythmes enflammés et les sonorités gipsy feront swinguer la fin de soirée dans une ambiance chaleureuse et festive.

À l’ancien tribunal, ambiance pop avec tOmind, groupe bâlois aux influences rock alternatif. Avec leurs sons raffinés et atmosphères envoûtantes, ils offriront une performance immersive tout au long de la soirée. À ses côtés, BeauToggs & The Lifters viendront réchauffer la soirée avec leur nom ironique et coquet et leur son groovy qui détend et remonte le moral. Depuis 20 ans, ce quatuor de la région bâloise revisite avec passion les classiques du blues et du rock, y insufflant des interprétations originales et une énergie communicative.

Enfin, au 13 rue du Château, ne manquez pas le Duo Delicato, formé par Marcel Schueller (chant, basse) et Otto Buergelin (guitare). Ces deux musiciens chevronnés revisitent avec finesse des morceaux de chanson française, de blues et de jazz, dans une ambiance pleine d’élégance, de complicité et de musicalité.

En parallèle, l’association Arcabas vous proposera des projections de ciné-concerts live, mettant en lumière leur créativité et leur savoir-faire technique.

Et bien sûr, plusieurs stands de restauration et de boissons seront là pour vous permettre de savourer pleinement cette soirée. Comme toujours, des musiciens spontanés viendront enrichir l’ambiance dans les rues et ruelles de Ferrette.

Notez la date le 21 juin dès 18h, laissez-vous emporter par la musique à Ferrette une soirée libre, éclectique, festive… et inoubliable ! .

1 place de la Halle aux Blés Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 40 01 mairie@ferrette.fr

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English :

more than 40 musicians take over the town! food and beverage stands. A free, eclectic, festive evening? and an unforgettable one!

L’événement Fête de la musique Ferrette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau