Eglise Saint-Bernard-de-Menthon, Ferrette (68), Rue Zuber, 68480 Ferrette, Ferrette

Eglise Saint-Bernard-de-Menthon, Ferrette (68) Mardi 30 juin, 20h00 Rue Zuber, 68480 Ferrette Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00

Du 26 juin au 6 juillet 2026, « La Nuit des Églises » revient partout en France. Initiée par l’Église catholique, inscrite depuis 2011 dans le paysage estival des diocèses, cette manifestation cultuelle et culturelle invite le public à découvrir autrement la richesse de notre patrimoine religieux.

À la tombée de la nuit, églises et couvents ouvrent leurs portes pour proposer concerts, expositions, visites guidées, mises en lumière, temps de prière ou encore des animations. En Alsace, une quinzaine de lieux participeront à cette édition, du Sanctuaire de Reinacker à Wuenheim, en passant par Strasbourg et Colmar.

Portée par le Service de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles, cette programmation ouverte à tous offre une occasion unique de vivre un moment de découverte, de partage et de convivialité dans une atmosphère différente et chaleureuse.

Nuit des églises à Ferrette, mardi 30 juin à 20h

À l’occasion de la Nuit des Églises, l’église Saint-Bernard de Menthon à Ferrette vous invite à une soirée de découverte et de contemplation autour de l’œuvre d’Arcabas, l’un des plus grands peintres d’art sacré contemporain.

Par la projection de ses créations, des textes de méditation et des intermèdes musicaux au saxophone, le public sera invité à entrer dans un univers où la couleur, la lumière et le symbole ouvrent un chemin vers l’intériorité et l’espérance. Les œuvres d’Arcabas, profondément inspirées par l’Évangile, révèlent la beauté du mystère chrétien dans un langage artistique à la fois moderne et universel.

Une soirée ouverte à tous, croyants ou non, pour se laisser toucher par la force de l’art, la musique et la lumière.

Entrée libre – Venez nombreux partager ce moment de beauté et de recueillement.

Rue Zuber, 68480 Ferrette Ferrette Ferrette 68480 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Nuit des églises à Ferrette, mardi 30 juin à 20h