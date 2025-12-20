Club lecture SF, fantastique et fantasy Tout public, Ferrette
Club lecture SF, fantastique et fantasy Tout public
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Uchronies, dystopies, robots, mondes futuristes, magie, mythes… La littérature de l’imaginaire réinvente nos villes et campagnes ? Échangez vos coups de cœur !
Uchronies, dystopies, robots, mondes futuristes, magie, mythes… Comment la littérature de l'imaginaire réinvente nos villes et campagnes ? Venez échanger vos coups de cœur !
Avez-vous déjà lu une BD, un roman ou même un cycle complet de SF/fantastique/fantasy qui vous a vraiment marqué ?
Qu’elles soient fléchées pour la jeunesse, les ados ou les adultes, venez partager vos lectures, découvrir de nouveaux horizons, et repartez avec des idées de lecture ainsi que l’envie de plonger dans des univers variés !
L’objectif annoncé de ce moment est d’échanger, partager, découvrir, dans la bienveillance et la simplicité.
1 fois par trimestre.
Informations et inscriptions
03 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
+33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
Uchronies, dystopias, robots, futuristic worlds, magic, myths? Imaginary literature reinvents our cities and countryside? Share your favorites!
