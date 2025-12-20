Club lecture SF, fantastique et fantasy Tout public, Ferrette

Club lecture SF, fantastique et fantasy Tout public

Samedi 2026-01-24 17:00:00

Uchronies, dystopies, robots, mondes futuristes, magie, mythes… La littérature de l’imaginaire réinvente nos villes et campagnes ? Échangez vos coups de cœur !

Avez-vous déjà lu une BD, un roman ou même un cycle complet de SF/fantastique/fantasy qui vous a vraiment marqué ?

Qu’elles soient fléchées pour la jeunesse, les ados ou les adultes, venez partager vos lectures, découvrir de nouveaux horizons, et repartez avec des idées de lecture ainsi que l’envie de plonger dans des univers variés !

L’objectif annoncé de ce moment est d’échanger, partager, découvrir, dans la bienveillance et la simplicité.

1 fois par trimestre.

03 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Uchronies, dystopias, robots, futuristic worlds, magic, myths? Imaginary literature reinvents our cities and countryside? Share your favorites!

