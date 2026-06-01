Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach

Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 68600 Neuf-Brisach

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Neuf-Brisach

Fête de la musique fête des pères

Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez célébrer la musique et les papas !
Le restaurant la Fusion vous propose un barbecue accompagné d’une ambiance musicale.
Au menu trio de saucisses, brochettes de poulet marinées, brochettes de boeuf marinées crudités frites, un apéro offert.   .

Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 86 09 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

À voir aussi à Neuf-Brisach (Haut-Rhin)