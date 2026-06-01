Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach
Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach dimanche 21 juin 2026.
Neuf-Brisach
Fête de la musique fête des pères
Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la musique et les papas !
Le restaurant la Fusion vous propose un barbecue accompagné d’une ambiance musicale.
Au menu trio de saucisses, brochettes de poulet marinées, brochettes de boeuf marinées crudités frites, un apéro offert. .
Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 86 09 45
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English :
L’événement Fête de la musique fête des pères Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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