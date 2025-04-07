Neuf-Brisach

Marché

Place de la mairie Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 08:00:00

fin : 2026-10-05 12:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15 2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-09-07 2026-09-21 2026-10-05 2026-10-19 2026-11-02 2026-11-16

Chaque 1er et 3e lundi du mois, grand marché sur la Place d’Armes.

Chaque 1er et 3e lundi du mois. Grand marché. .

Place de la mairie Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68

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English :

Every 1st and 3rd Monday of the month, big market on the Place d’Armes.

L’événement Marché Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach