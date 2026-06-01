Fête de la musique Glanges
Fête de la musique Glanges dimanche 21 juin 2026.
Glanges
Fête de la musique
Place de la mairie Glanges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique avec scène ouverte à partir de 16h puis à 19h karaoké avec 24 Kara Ok . Buvette et restauration sur place. .
Place de la mairie Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 75 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Glanges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne