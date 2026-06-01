Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Glanges

Fête de la musique Glanges

Fête de la musique Glanges dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 87380 Glanges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Glanges

Fête de la musique

Place de la mairie Glanges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique avec scène ouverte à partir de 16h puis à 19h karaoké avec 24 Kara Ok . Buvette et restauration sur place.   .

Place de la mairie Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 75 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Glanges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne

À voir aussi à Glanges (Haute-Vienne)