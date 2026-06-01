Fête de la musique Glanges dimanche 21 juin 2026.

Glanges

Fête de la musique

Place de la mairie Glanges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique avec scène ouverte à partir de 16h puis à 19h karaoké avec 24 Kara Ok . Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 75 67

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Glanges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne