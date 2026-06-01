Patrimoine à flanc de vallée sur la Briance, rue du 19 mars 1962 87380 Glanges, Glanges

Patrimoine à flanc de vallée sur la Briance Vendredi 26 juin, 14h00 rue du 19 mars 1962 87380 Glanges Haute-Vienne

Entrée libre, gratuit, inscription possible auprès de l’OT BRiance Sud Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Nous nous déplacerons à pied dans la vallée encaissée de la Grande Briance afin de découvrir les vestiges d’un moulin et d’une papeterie du 17ème siècle. Nous verrons également des constructions originales du 18ème siècle érigées dans une logique de magnification du paysage particulièrement grandiose.

Une très belle sortie pour bons marcheurs équipés de bonnes chaussures.

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Patrimoine bâti dans site naturel vallée Grande Briance

Claude MOURET