Fête de la musique Place du village Gray-la-Ville
Fête de la musique Place du village Gray-la-Ville vendredi 19 juin 2026.
Gray-la-Ville
Fête de la musique
Place du village 14 Rue de l’Église Gray-la-Ville Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Comité des fêtes organise la fête de la musique. .
Place du village 14 Rue de l’Église Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 41 77
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Gray-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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