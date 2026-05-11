Grignols

Fête de la musique

Le Bourg Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concerts, dont le groupe Spitfire à partir de 21h.

Restauration et buvette sur place.

A partir de 18h30, le bourg.

Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr

Concerts, dont le groupe Spitfire à partir de 21h.

Restauration et buvette sur place.

A partir de 18h30, le bourg.

Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr .

Le Bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesgrignolarts@outlook.fr

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English : Fête de la musique

Concerts, including Spitfire from 9pm.

Catering and refreshments on site.

From 6.30pm, in the village.

Les Grignol?arts lesgrignolarts@outlook.fr

L’événement Fête de la musique Grignols a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord