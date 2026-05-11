Fête de la musique Grignols
Fête de la musique Grignols vendredi 19 juin 2026.
Grignols
Fête de la musique
Le Bourg Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concerts, dont le groupe Spitfire à partir de 21h.
Restauration et buvette sur place.
A partir de 18h30, le bourg.
Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr
Concerts, dont le groupe Spitfire à partir de 21h.
Restauration et buvette sur place.
A partir de 18h30, le bourg.
Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr .
Le Bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesgrignolarts@outlook.fr
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English : Fête de la musique
Concerts, including Spitfire from 9pm.
Catering and refreshments on site.
From 6.30pm, in the village.
Les Grignol?arts lesgrignolarts@outlook.fr
L’événement Fête de la musique Grignols a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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