Grignols

Fête de la musique

Le Bourg Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Scène ouverte de 15h à 18h. Concert de 3 groupes locaux.

Restauration et buvette sur place.

A partir de 15h, bourg.

Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr

Scène ouverte de 15h à 18h. Concert de 3 groupes locaux.

Restauration et buvette sur place.

A partir de 15h, bourg.

Les Grignol’arts lesgrignolarts@outlook.fr .

Le Bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesgrignolarts@outlook.fr

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English : Fête de la musique

Open stage from 3pm to 6pm. Concert by 3 local bands.

Catering and refreshments on site.

From 3pm, village.

Les Grignol?arts lesgrignolarts@outlook.fr

L’événement Fête de la musique Grignols a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord