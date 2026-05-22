Helléan

Fête de la musique

Pré communal Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous à Hélléan pour une soirée festive, placée sous le signe de la musique, avec une programmation éclectique Le Bon Temps, Musigallèse de Josselin, D’Notes, Donna Country, Six 4 Seventies, Flying Bulots.

Une soirée rythmée à ne pas manquer ! À partir de 19h. .

Pré communal Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 52 78

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English :

L’événement Fête de la musique Helléan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande