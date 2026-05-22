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Fête de la musique Helléan

Fête de la musique Helléan samedi 6 juin 2026.

Adresse : Pré communal

Ville : 56120 Helléan

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Helléan

Fête de la musique

Pré communal Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Rendez-vous à Hélléan pour une soirée festive, placée sous le signe de la musique, avec une programmation éclectique Le Bon Temps, Musigallèse de Josselin, D’Notes, Donna Country, Six 4 Seventies, Flying Bulots.
Une soirée rythmée à ne pas manquer ! À partir de 19h.   .

Pré communal Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 52 78 

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English :

L’événement Fête de la musique Helléan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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