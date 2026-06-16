Fête de la Musique Île-de-Batz
Fête de la Musique Île-de-Batz samedi 20 juin 2026.
Île-de-Batz
Fête de la Musique
Le débarcadère Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par le comité des Fêtes et des Cultures de l’Ile de Batz. Dès 16h conçert avec Brulu ( Harpe et Flute traversière) et scène ouverte Vous pouvez venir avec vos instruments, votre voix et votre bonne humeur ! Puis à partir de 19h30, repas partagé pensez à prendre assiettes, couverts et plats à partager ! Buvette sur place. .
Le débarcadère Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 03 93 35 22
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English :
L’événement Fête de la Musique Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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