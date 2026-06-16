Île-de-Batz

Fête de la Musique

Le débarcadère Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par le comité des Fêtes et des Cultures de l’Ile de Batz. Dès 16h conçert avec Brulu ( Harpe et Flute traversière) et scène ouverte Vous pouvez venir avec vos instruments, votre voix et votre bonne humeur ! Puis à partir de 19h30, repas partagé pensez à prendre assiettes, couverts et plats à partager ! Buvette sur place. .

Le débarcadère Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 03 93 35 22

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English :

L’événement Fête de la Musique Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX