Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz

Île-de-Batz

Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz

Creac’h Ar Bolloc’h Auberge de Jeunesse Ostal Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Moment Musical Iodé Une escale au bord de mer entre variété française et complicité avec le public. Concert de Romi Louss en terrasse face à la mer puis à 21h diffusion du match de la coupe du monde France Sénégal. Restauration et Bar sur place .

Creac’h Ar Bolloc’h Auberge de Jeunesse Ostal Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 21 84 09 90

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English :

L’événement Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX