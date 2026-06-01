Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz
Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz mardi 16 juin 2026.
Île-de-Batz
Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz
Creac’h Ar Bolloc’h Auberge de Jeunesse Ostal Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Moment Musical Iodé Une escale au bord de mer entre variété française et complicité avec le public. Concert de Romi Louss en terrasse face à la mer puis à 21h diffusion du match de la coupe du monde France Sénégal. Restauration et Bar sur place .
Creac’h Ar Bolloc’h Auberge de Jeunesse Ostal Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 21 84 09 90
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English :
L’événement Moment Musical Iodé Auberge de Jeunesse, Resto d’En Batz Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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