Fête de la Musique Jard-sur-Mer
Fête de la Musique Jard-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Jard-sur-Mer
Fête de la Musique
Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
.
Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17
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English :
L’événement Fête de la Musique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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