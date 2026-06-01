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Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély

Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély samedi 20 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau de Bernouët

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Jean-d’Angély

Fête de la Musique Jardin d’ô

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Week-end spécial pour la fête de la musique.
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Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 

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English :

A special weekend for Music Day.

L’événement Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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