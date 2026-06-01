Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély
Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Fête de la Musique Jardin d’ô
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Week-end spécial pour la fête de la musique.
.
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special weekend for Music Day.
L’événement Fête de la Musique Jardin d’ô Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Concert de la Choral Vocal’Y Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026
- Fête de la Saint-Jean Musée Numérique Saint-Jean-d’Angély 24 juin 2026