Fête de la Musique Jenny Martin en live Rigny
Fête de la Musique Jenny Martin en live Rigny samedi 13 juin 2026.
Rigny
Fête de la Musique Jenny Martin en live
Stade Rigny Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Lors de la fête de la musique, venez découvrir des variétés Françaises et internationales avec la chanteuse et musicienne Jenny Martin.
Restauration sur place, buvette et gaufres. .
Stade Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Musique Jenny Martin en live
L’événement Fête de la Musique Jenny Martin en live Rigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY