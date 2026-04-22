Rigny

Fête de la Musique Jenny Martin en live

Stade Rigny Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Lors de la fête de la musique, venez découvrir des variétés Françaises et internationales avec la chanteuse et musicienne Jenny Martin.

Restauration sur place, buvette et gaufres. .

Stade Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la Musique Jenny Martin en live

L’événement Fête de la Musique Jenny Martin en live Rigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY