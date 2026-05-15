Rigny

Vide grenier

Centre du village Rigny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La Clef des champs organise un vide grenier dans le centre du village de Rigny. .

Centre du village Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 80 39 82

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Rigny a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY