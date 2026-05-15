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Vide grenier Rigny

Vide grenier Rigny dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 70100 Rigny

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rigny

Vide grenier

Centre du village Rigny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

La Clef des champs organise un vide grenier dans le centre du village de Rigny.   .

Centre du village Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 80 39 82 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Rigny a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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