Jœuf

Fête de la musique

rue de franchepré Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisé par l’Association Agence Tout Rock et la ville de Joeuf

2 plateaux musicaux avec une variété d’artistes

Buvette et restauration dans la rueTout public

0 .

rue de franchepré Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60 contact@ville-joeuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique organized by Agence Tout Rock and the town of Joeuf

2 musical stages with a variety of artists

Refreshments and street food

L’événement Fête de la musique Jœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL