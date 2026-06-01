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Fête de la musique Jœuf

Fête de la musique Jœuf

Fête de la musique Jœuf samedi 20 juin 2026.

Adresse : rue de franchepré

Ville : 54240 Jœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jœuf

Fête de la musique

rue de franchepré Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique organisé par l’Association Agence Tout Rock et la ville de Joeuf
2 plateaux musicaux avec une variété d’artistes
Buvette et restauration dans la rueTout public
0  .

rue de franchepré Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60  contact@ville-joeuf.fr

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English :

Fête de la musique organized by Agence Tout Rock and the town of Joeuf
2 musical stages with a variety of artists
Refreshments and street food

L’événement Fête de la musique Jœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL

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