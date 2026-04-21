Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Omblèze

Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée musicale avec le groupe AN’JOY TRIO, entre groove et bonne humeur. Profitez d’un dîner en musique au bord de la Gervanne.

.

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of music with the AN?JOY TRIO group, groove and good humor. Enjoy a musical dinner on the banks of the Gervanne.

L’événement Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme