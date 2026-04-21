Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze
Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze samedi 20 juin 2026.
Omblèze
Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails
Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée musicale avec le groupe AN’JOY TRIO, entre groove et bonne humeur. Profitez d’un dîner en musique au bord de la Gervanne.
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Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com
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English :
An evening of music with the AN?JOY TRIO group, groove and good humor. Enjoy a musical dinner on the banks of the Gervanne.
L’événement Fête de la Musique: Joy musiques &Cocktails Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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