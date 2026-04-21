Théâtre Novecento Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze
Théâtre Novecento Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze samedi 27 juin 2026.
Omblèze
Théâtre Novecento
Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle inspiré de l’œuvre d’Alessandro Baricco une histoire poétique entre humour et émotion. Participation libre, au chapeau.
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Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com
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English :
A show inspired by the work of Alessandro Baricco: a poetic tale of humor and emotion. Free participation, by the hat.
L’événement Théâtre Novecento Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme