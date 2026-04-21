Théâtre Novecento Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Omblèze

Théâtre Novecento

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle inspiré de l’œuvre d’Alessandro Baricco une histoire poétique entre humour et émotion. Participation libre, au chapeau.

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Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

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English :

A show inspired by the work of Alessandro Baricco: a poetic tale of humor and emotion. Free participation, by the hat.

L’événement Théâtre Novecento Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme