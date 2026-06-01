La Bastide-Puylaurent

FÊTE DE LA MUSIQUE

Camping de l’Allier La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin, le Camping de l’Allier vous invite à célébrer la musique dans une ambiance ultra-conviviale ! Dès 19h30, profitez d’une soirée festive rythmée par les mix de DJ Thibo. Côté table, un menu gourmand à 23 € vous attend (melon/jambon cru, filet mignon à la moutarde et café gourmand).

Réservation obligatoire avant le 17 juin au 06.75.48.56.54.

Vendredi 19 juin, le Camping de l’Allier vous invite à célébrer la musique dans une ambiance ultra-conviviale ! Dès 19h30, profitez d’une soirée festive rythmée par les mix de DJ Thibo. Côté table, un menu gourmand à 23 € vous attend (melon/jambon cru, filet mignon à la moutarde et café gourmand).

Réservation obligatoire avant le 17 juin au 06.75.48.56.54. .

Camping de l’Allier La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 75 48 56 54

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English :

On Friday June 19, Camping de l’Allier invites you to celebrate music in an ultra-convivial atmosphere! From 7.30pm onwards, enjoy a festive evening with DJ Thibo’s mixes. A gourmet menu at 23? awaits you (melon/cured ham, filet mignon à la moutarde and café gourmand).

Reservations required by June 17 on 06.75.48.56.54.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere