Fête de la Musique La Crèche
Fête de la Musique La Crèche samedi 20 juin 2026.
La Crèche
Fête de la Musique
La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique fera son grand retour le samedi 20 juin à partir de 18h30 au stade de Champcornu, à La Crèche
L’affiche ainsi que le programme de cette édition 2026, organisée en partenariat avec La Crèche en fête , sont désormais dévoilés.
Au programme à partir de 18h30
19h École de Musique Jane Evrard
20h Joëlline Duo pop folk, chanson française
21h30 Poézik Rock
23h15 Carpe Diem Rock
Structures gonflables de 18h30 à 21h pour les enfants de 3 ans à 13 ans
Buvette & restauration sur place
Entrée libre .
La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 50 54
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique La Crèche a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre
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