Fête de la Musique La Crèche samedi 20 juin 2026.

La Crèche

Fête de la Musique

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique fera son grand retour le samedi 20 juin à partir de 18h30 au stade de Champcornu, à La Crèche

L’affiche ainsi que le programme de cette édition 2026, organisée en partenariat avec La Crèche en fête , sont désormais dévoilés.

Au programme à partir de 18h30

19h École de Musique Jane Evrard

20h Joëlline Duo pop folk, chanson française

21h30 Poézik Rock

23h15 Carpe Diem Rock

Structures gonflables de 18h30 à 21h pour les enfants de 3 ans à 13 ans

Buvette & restauration sur place

Entrée libre .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 50 54

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique La Crèche a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre