Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche

La Crèche

Ronde des lavoirs

Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Pays Néo-Créchois vous donne rendez-vous pour une randonnée festive et conviviale, à l’occasion de cette nouvelle édition de la Ronde des Lavoirs !

‍♂️ 14 km de bonne humeur, au départ du Stade Groussard, à La Crèche

Un parcours d’environ 14 km, ponctué de pauses gourmandes. Le repas est prévu le long du trajet. .

Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 rando.usc@gmail.com

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English : Ronde des lavoirs

L’événement Ronde des lavoirs La Crèche a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Haut Val De Sèvre