Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche
Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche samedi 13 juin 2026.
La Crèche
Ronde des lavoirs
Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Pays Néo-Créchois vous donne rendez-vous pour une randonnée festive et conviviale, à l’occasion de cette nouvelle édition de la Ronde des Lavoirs !
♂️ 14 km de bonne humeur, au départ du Stade Groussard, à La Crèche
Un parcours d’environ 14 km, ponctué de pauses gourmandes. Le repas est prévu le long du trajet. .
Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 rando.usc@gmail.com
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English : Ronde des lavoirs
L’événement Ronde des lavoirs La Crèche a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Haut Val De Sèvre
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