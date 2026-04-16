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Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche

Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche

Ronde des lavoirs Stade Groussard La Crèche samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade Groussard

Adresse : Avenue de Paris

Ville : 79260 La Crèche

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Crèche

Ronde des lavoirs

Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Pays Néo-Créchois vous donne rendez-vous pour une randonnée festive et conviviale, à l’occasion de cette nouvelle édition de la Ronde des Lavoirs !

‍♂️ 14 km de bonne humeur, au départ du Stade Groussard, à La Crèche
Un parcours d’environ 14 km, ponctué de pauses gourmandes. Le repas est prévu le long du trajet.   .

Stade Groussard Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08  rando.usc@gmail.com

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English : Ronde des lavoirs

L’événement Ronde des lavoirs La Crèche a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Haut Val De Sèvre

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