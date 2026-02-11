Sortie Nature Taille en vert des fruitiers Jardin Aide en Pays Créchois La Crèche
Sortie Nature Taille en vert des fruitiers Jardin Aide en Pays Créchois La Crèche samedi 6 juin 2026.
Sortie Nature Taille en vert des fruitiers
Jardin Aide en Pays Créchois 23 Route de Cherveux La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
A l’occasion du Troc Plantes de Printemps, profitez d’une animation proposée par les Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres. .
Jardin Aide en Pays Créchois 23 Route de Cherveux La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 86 33
