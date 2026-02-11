Sortie Nature Taille en vert des fruitiers Jardin Aide en Pays Créchois La Crèche

Sortie Nature Taille en vert des fruitiers

Jardin Aide en Pays Créchois 23 Route de Cherveux La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion du Troc Plantes de Printemps, profitez d’une animation proposée par les Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres. .

Jardin Aide en Pays Créchois 23 Route de Cherveux La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 86 33

English : Sortie Nature Taille en vert des fruitiers

