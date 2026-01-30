Ciné-Quiz à la Médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Ciné-Quiz à la Médiathèque La Ronde des Mots

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Amateurs du 7ème art, venez jouer et tester vos connaissances cinématographiques en famille ou entre amis.

Tout publics

Accès libre .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Quiz à la Médiathèque La Ronde des Mots

L’événement Ciné-Quiz à la Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre