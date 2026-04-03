Jeux de société avec la Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche

La Crèche

Jeux de société avec la Croisée des Villages

Place du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez défier vos enfants, vos parents et vos grands-parents à travers des jeux de société et des jeux en bois, et partagez ensemble des moments de rires et de convivialité. .

Place du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Jeux de société avec la Croisée des Villages

L’événement Jeux de société avec la Croisée des Villages La Crèche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Haut Val De Sèvre