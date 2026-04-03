Jeux de société avec la Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche
Jeux de société avec la Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche mercredi 3 juin 2026.
La Crèche
Jeux de société avec la Croisée des Villages
Place du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Venez défier vos enfants, vos parents et vos grands-parents à travers des jeux de société et des jeux en bois, et partagez ensemble des moments de rires et de convivialité. .
Place du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Jeux de société avec la Croisée des Villages
L’événement Jeux de société avec la Croisée des Villages La Crèche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Haut Val De Sèvre
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