Fête de la musique Place de la République La Ferté Macé

Fête de la musique Place de la République La Ferté Macé dimanche 21 juin 2026.

Fête de la musique

Place de la République Cour du Grand Turc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique 2026 organisée par la ville de La Ferté-Macé, en centre-ville.
Programme non défini à ce jour.   .

Place de la République Cour du Grand Turc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-03 par Flers agglo