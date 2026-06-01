Fête de la musique La Jonchère vendredi 19 juin 2026.

La Jonchère

Fête de la musique

La Jonchère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

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La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 07 mairie@lajonchere.fr

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English :

L’événement Fête de la musique La Jonchère a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral