Fête de la Musique Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre
Fête de la Musique Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre dimanche 21 juin 2026.
Labouheyre
Fête de la Musique
Rue de l’Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
*11h Animation musicale par BatukaLandes (percussions brésiliennes)
*18h30>19h Banda Leus Euscalitches
*19h>20h Madame Swing
*20h>20h30 Banda Leus Euscalitches
*20h30>21h30 Madame Swing
*21h30>23h Honky Tonky Trio
>>> Buvette -Restauration
FÊTE DE LA MUSIQUE Place de la Mairie
*11h Animation musicale lors du marché dominical, par BatukaLandes (percussions brésiliennes)
*18h30>19h Banda Leus Euscalitches
*19h>20h Madame Swing
*20h>20h30 Banda Leus Euscalitches
*20h30>21h30 Madame Swing
*21h30>23h Honky Tonky Trio
>>> Buvette -Restauration, par le Comité des Fêtes. .
Rue de l’Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
*11 a.m.: Musical performance by BatukaLandes (Brazilian percussion)
*6:30–7 p.m.: Banda Leus Euscalitches
*7–8 p.m.: Madame Swing
*8:00 PM–8:30 PM: Banda Leus Euscalitches
*8:30 PM–9:30 PM: Madame Swing
*9:30 PM–11:00 PM: Honky Tonky Trio
>>> Refreshments and Food
L’événement Fête de la Musique Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Goûter d’Exception Micro-Folie Diffusion de l’opéra Bastien et Bastienne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 17 juin 2026
- Tournoi jeu vidéo FC 26 sur Nintendo Switch 2 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 20 juin 2026
- Ciné Pitchoun’- Avant Première: Un Amour d’épouvantail Cinéma Le Félix Labouheyre 21 juin 2026
- Visite Flash Giuseppe Penone la relation entre Homme et Nature Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 23 juin 2026
- Atelier numérique (Débutant) Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 26 juin 2026