Fête de la Musique Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre dimanche 21 juin 2026.

Labouheyre

Fête de la Musique

Rue de l’Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

*11h Animation musicale par BatukaLandes (percussions brésiliennes)

*18h30>19h Banda Leus Euscalitches

*19h>20h Madame Swing

*20h>20h30 Banda Leus Euscalitches

*20h30>21h30 Madame Swing

*21h30>23h Honky Tonky Trio

>>> Buvette -Restauration

FÊTE DE LA MUSIQUE Place de la Mairie

*11h Animation musicale lors du marché dominical, par BatukaLandes (percussions brésiliennes)

*18h30>19h Banda Leus Euscalitches

*19h>20h Madame Swing

*20h>20h30 Banda Leus Euscalitches

*20h30>21h30 Madame Swing

*21h30>23h Honky Tonky Trio

>>> Buvette -Restauration, par le Comité des Fêtes. .

Rue de l’Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

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English : Fête de la Musique

*11 a.m.: Musical performance by BatukaLandes (Brazilian percussion)

*6:30–7 p.m.: Banda Leus Euscalitches

*7–8 p.m.: Madame Swing

*8:00 PM–8:30 PM: Banda Leus Euscalitches

*8:30 PM–9:30 PM: Madame Swing

*9:30 PM–11:00 PM: Honky Tonky Trio

>>> Refreshments and Food

L’événement Fête de la Musique Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur Haute Lande