Fête de la Musique Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps
Fête de la Musique Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps samedi 20 juin 2026.
Laize-Clinchamps
Fête de la Musique Laize-Clinchamps
10 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique Laize-Clinchamps samedi 20 juin à 19h
Fête de la Musique Laize-Clinchamps samedi 20 juin à 19h esplanade de la mairie .
10 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 39 53 50
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English : Fête de la Musique Laize-Clinchamps
Fête de la Musique Laize-Clinchamps Saturday 20 June at 7pm
L’événement Fête de la Musique Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme
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