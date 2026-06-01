Fête de la Musique Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps samedi 20 juin 2026.

Laize-Clinchamps

Fête de la Musique Laize-Clinchamps

10 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique Laize-Clinchamps samedi 20 juin à 19h

Fête de la Musique Laize-Clinchamps samedi 20 juin à 19h esplanade de la mairie .

10 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 39 53 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique Laize-Clinchamps

Fête de la Musique Laize-Clinchamps Saturday 20 June at 7pm

L’événement Fête de la Musique Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme