Randonnée pédestre accompagnée Val de Maizet Laize-Clinchamps mardi 7 juillet 2026.
Val de Maizet Parking face à la salle des fêtes Laize-Clinchamps Calvados
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
2026-07-07
ORNE ODON TOURISME vous invite à découvrir les Vallées de l’Orne et de l’Odon grâce à des randonnées gratuites et accompagnées de février à octobre 2026 ! Circuits de 5 à 15 km.
MARDI 7 JUILLET | 10,4 km
MAIZET
Départ à 14h Max. 3h30 de balade Avec Tino RAVIDA
Parking face à la salle des fêtes, Val de Maizet .
Val de Maizet Parking face à la salle des fêtes Laize-Clinchamps 14210 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72
English : Randonnée pédestre accompagnée
ORNE ODON TOURISME invites you to discover the Orne and Odon valleys on free, guided walks! Routes from 5 to 15 km.
