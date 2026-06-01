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Fête de la musique Largeasse Largeasse

Fête de la musique Largeasse Largeasse

Fête de la musique Largeasse Largeasse vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Le Rocher Branlant

Ville : 79240 Largeasse

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Largeasse

Fête de la musique Largeasse

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Apéros quizz et concert au Rocher Branlant avec Les Bardes du Bocage.
Restauration et buvette sur place.   .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52  lhommedesbois79@gmail.com

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English : Fête de la musique Largeasse

L’événement Fête de la musique Largeasse Largeasse a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 79

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