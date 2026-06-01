Fête de la musique Largeasse Largeasse vendredi 19 juin 2026.

Largeasse

Fête de la musique Largeasse

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Apéros quizz et concert au Rocher Branlant avec Les Bardes du Bocage.

Restauration et buvette sur place. .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

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English : Fête de la musique Largeasse

L’événement Fête de la musique Largeasse Largeasse a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 79