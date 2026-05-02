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Vide grenier Le rocher branlant Largeasse

Vide grenier Le rocher branlant Largeasse

Vide grenier Le rocher branlant Largeasse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Le rocher branlant

Adresse : La Morelière

Ville : 79240 Largeasse

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Largeasse

Vide grenier

Le rocher branlant La Morelière Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Vide-grenier, troc plantes et coin des artisans et créateurs au Rocher Branlant.
Restauration et buvette sur place.   .

Le rocher branlant La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52  lhommedesbois79@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Largeasse a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais

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