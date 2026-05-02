Vide grenier Le rocher branlant Largeasse
Vide grenier Le rocher branlant Largeasse samedi 18 juillet 2026.
Largeasse
Vide grenier
Le rocher branlant La Morelière Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Vide-grenier, troc plantes et coin des artisans et créateurs au Rocher Branlant.
Restauration et buvette sur place. .
Le rocher branlant La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier Largeasse a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais
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