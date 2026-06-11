Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les mercredis de l’été Bertrand Valéry Largeasse

Les mercredis de l’été Bertrand Valéry Largeasse

Les mercredis de l’été Bertrand Valéry Largeasse mercredi 5 août 2026.

Adresse : Le Rocher Branlant

Ville : 79240 Largeasse

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Largeasse

Les mercredis de l’été Bertrand Valéry

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Les Mercredis de l’été débarquent au Rocher Branlant avec une idée simple: décrocher de la semaine le temps d’une soirée.
Concert avec Bertrand Valéry .
Le bar sera bien sûr ouvert pour vous désaltérer tout comme le stand grillades. Alors n’hésitez plus venez vous détendre pour quelques heures dans notre guinguette.   .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52  lhommedesbois79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mercredis de l’été Bertrand Valéry

L’événement Les mercredis de l’été Bertrand Valéry Largeasse a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Largeasse (Deux-Sèvres)