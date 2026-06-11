Les mercredis de l’été Robby Kielt Largeasse
Les mercredis de l’été Robby Kielt Largeasse mercredi 12 août 2026.
Largeasse
Les mercredis de l’été Robby Kielt
Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les Mercredis de l’été débarquent au Rocher Branlant avec une idée simple: décrocher de la semaine le temps d’une soirée.
Concert avec Bertrand Valéry .
Le bar sera bien sûr ouvert pour vous désaltérer tout comme le stand grillades. Alors n’hésitez plus venez vous détendre pour quelques heures dans notre guinguette. .
Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com
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English : Les mercredis de l’été Robby Kielt
L’événement Les mercredis de l’été Robby Kielt Largeasse a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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