Largeasse

Les mercredis de l’été Nicolas Moro

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Les Mercredis de l’été débarquent au Rocher Branlant avec une idée simple: décrocher de la semaine le temps d’une soirée.

Concert avec Nicolas Moro.

Le bar sera bien sûr ouvert pour vous désaltérer tout comme le stand grillades. Alors n’hésitez plus venez vous détendre pour quelques heures dans notre guinguette. .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

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English : Les mercredis de l’été Nicolas Moro

L’événement Les mercredis de l’été Nicolas Moro Largeasse a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais