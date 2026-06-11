Les mercredis de l’été Mioh Largeasse
Les mercredis de l’été Mioh Largeasse mercredi 22 juillet 2026.
Largeasse
Les mercredis de l’été Mioh
Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Les Mercredis de l’été débarquent au Rocher Branlant avec une idée simple: décrocher de la semaine le temps d’une soirée.
Concert avec Mioh.
Le bar sera bien sûr ouvert pour vous désaltérer tout comme le stand grillades. Alors n’hésitez plus venez vous détendre pour quelques heures dans notre guinguette. .
Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com
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English : Les mercredis de l’été Mioh
L’événement Les mercredis de l’été Mioh Largeasse a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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