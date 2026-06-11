Largeasse

Les mercredis de l’été Ben Armessan Medley

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les Mercredis de l’été débarquent au Rocher Branlant avec une idée simple: décrocher de la semaine le temps d’une soirée.

Concert avec Ben Armessan Medley .

Le bar sera bien sûr ouvert pour vous désaltérer tout comme le stand grillades. Alors n’hésitez plus venez vous détendre pour quelques heures dans notre guinguette. .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

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English : Les mercredis de l’été Ben Armessan Medley

L’événement Les mercredis de l’été Ben Armessan Medley Largeasse a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais