Sorde-l’Abbaye

Fête de la musique Le chantoir

Place de l’église Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le chantoir accueille les amateurs de chants et de musique et veut être un moment de fête.

L’équipe organisatrice propose une liste de chansons à interpréter (une centaine de titres en français, anglais, espagnol et gascon).

Le chantoir accueille les amateurs de chants et de musique et veut être un moment de fête.

L’équipe organisatrice propose une liste de chansons à interpréter (une centaine de titres en français, anglais, espagnol et gascon). .

Place de l’église Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine chantoir.sorde@gmail.com

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English : Fête de la musique Le chantoir

Le chantoir welcomes song and music lovers and aims to be a festive occasion.

The organizing team is proposing a list of songs to be performed (some 100 titles in French, English, Spanish and Gascon).

L’événement Fête de la musique Le chantoir Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans