Le Tréport

Fête de la musique

Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique au Tréport

Forum de la plage distribution + départ retraite aux flambeaux

Parking de l’Huitrière Feu de la Saint-Jean à 23h.

Gratuit. .

Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers