Fête de la musique Le Tréport
Fête de la musique Le Tréport samedi 20 juin 2026.
Le Tréport
Fête de la musique
Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique au Tréport
Forum de la plage distribution + départ retraite aux flambeaux
Parking de l’Huitrière Feu de la Saint-Jean à 23h.
Gratuit. .
Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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