La Tréporthèque Gendarmerie Gendarmerie Le Tréport

Le Tréport

La Tréporthèque Gendarmerie

Gendarmerie 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Suivez-nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des

moments d’échanges, de lectures, de jeux. Durée 2h . Tout public . Accès libre. .

Gendarmerie 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

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English : La Tréporthèque Gendarmerie

L’événement La Tréporthèque Gendarmerie Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers